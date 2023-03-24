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Haberler Yaşam Begüm İsminin Anlamı Nedir? Begüm İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Begüm isminin anlamı nedir? Begüm ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Begüm adının anlamını biliyor musunuz? Begüm ismi farklı anlamları taşımaktadır. Peki, Begüm isminin anlamı nedir, Kuran’da geçiyor mu? Begüm ismi ne demek ve ne anlama gelir? Begüm adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin devamında yer alıyor.

Begüm İsminin Anlamı Nedir? Begüm İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Begüm isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BEGÜM ADININ ANLAMI NEDİR?

Begüm ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Begüm adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Begüm isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BEGÜM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Begüm ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Hanım, hanımefendi.

  2. Hint prenseslerine verilen unvan.

BEGÜM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Begüm ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Begüm adını koymak caizdir.

BEGÜM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Begüm ismini kullanan 22.331 kişi bulunmaktadır.

  • İstanbul'da Begüm ismini kullanan 5.896 kişi bulunmaktadır.

  • Ankara'da Begüm ismini kullanan 2.148 kişi bulunmaktadır.

  • İzmir'de Begüm ismini kullanan 2.007 kişi bulunmaktadır.

BEGÜM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Begüm ismini taşıyan kişiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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