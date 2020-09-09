Anne babalar, çocuklarına isim koyarken bir hayli zorlanıyorlar. Her ismin anlamını araştırmak, uyup uymayacağını düşünmek oldukça yorucu olmasının yanında uzun bir süre de alıyor. Behram ismi de araştırılan isimlerden biri. Behram isminin anlamı, özellikleri gibi bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Behram İsminin Anlamı Nedir?

Behram ismi, pek çok anlamı taşıyor. Bunları sıralamak gerekirse:

İran hükümdarlarından birkaçının adı.

Acem pehlivanlarından birinin adı.

Her ayın 20. günü.

Merih yıldızı.

Sözlükte ise Behram eski İran dininde yolcuları korumakla görevlendirilmiş melek olarak geçiyor. Ayrıca ismi Çanakkale ili, Ayvacık ilçesine bağlı bir yerleşim birimi olarak görüyoruz. Behram adı Türkiye sıralamasında 1984 olarak karşımıza çıkıyor. Behram adını taşıyan kişi sayısı ise yaklaşık 1100 kadardır. İstanbul için ise bu sayı 200 gibi bir rakama tekabül ediyor.

Behram İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Behram, Kuranda geçmiyor. İsmin kökeni Farsça. Ancak çocuğunuza bu ismi koymanızda hiçbir sakınca yok.

Behram İsminin Özellikleri

Behram isimleri, plancılıkları ile bilinir. Son derece titiz ve düzenlidirler. Yaşamlarının her anını planlayarak hareket etmekten hoşlanırlar. Önce hedeflerini belirler, sonra hedeflerine doğru emin adımlarla yol alırlar. Belirsizliği hiç sevmezler.

İş ve özel hayatta da plancı olmaktan vazgeçmezler. Devamlı olarak bir programa bağlı yaşarlar. Bu huyları karşısındakiler için bazen sıkıcı oluyor.

Behram isimli bireyler sürprizlere karşıdır. Hayatlarında karışıklık istemezler. Onlar daima ileriyi görerek yaşamaktan yanadır.