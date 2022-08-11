Behzat Ç. uzun bir aradan sonra geri geliyor. 2019 yılından bu yana çeşitli söylentiler ile gündeme gelen dizi, Beşikçioğlu’nun yaptığı paylaşım sayesinde Twitter gündemine oturdu. Erdal Beşikçioğlu’nun “Behzat Ç” tweeti, kısa sürede 18 bin beğeniye ulaştı. 2010-2013 ve 2019 olmak üzere 4 sezon izleyici ile buluşan fenomen dizi ile ilgili beklenen haber geldi ve gözler yeni sezon tarihine çevrildi.