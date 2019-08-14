BEIN SPORTS HABER EKRANLARINDA Süper Kupa heyecanı var. Liverpool Chelsea maçı heyecanı Bein Sports ekranında. Saat 22.00'de başlayacak olan dev mücadele beIN SPORTS HABER'den naklen ekranlara gelecek. Liverpool, Premier Lig'e 4-1'lik Norwich galibiyetiyle başlarken, Chelsea ligin ilk maçında Manchester United'a 4-0 mağlup olmuştu.

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MUHTEMEL 11'LER:

LIVERPOOL: Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah

CHELSEA: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud

beIN Sports Türkiye, 2000 yılında Işık TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı Lig TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN Sports olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI 14 AĞUTOS 2019

08:15Haftanın Öyküleri

08:30E-Ligue 1 Show

09:00Haber

09:30TCR Asia Series Sepang

10:00Haber

10:30EFL Championship Maç Özetleri

11:00Haber

11:30ST 1.Lig Maç Özetleri

12:00Haber

12:30Süper Lig Maç Özetleri

13:00Gün Ortası

14:00Haber

14:30Sezonun Golleri: Atalanta

15:00Haber

15:30TCR Asia Series Sepang

16:00Haber

16:30Vay Bee

16:45Haftanın Öyküleri

17:00Haber

17:30Serie A Haftanın Golleri

17:45Süper Lig'in Gol Kralları: Fatih Tekke

18:00Ana Haber

19:00We Were Champions: M.Platini

20:00Süper Kupa Özel

21:45Liverpool - Chelsea (Ortak Yayın)