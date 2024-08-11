beIN Trio yorumcuları, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının hakem kararlarını yorumladı

Oosterwolde'nin sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Bir hareket rakibin güvenliğini tehdit ediyorsa kırmızı karttır. Rakibi direkt güvenliğini tehdit etmediği zaman başka bazı kriterlere bakıyoruz. Oyuncu kontrollü mü kontrolsüz mü? Hız var ama belli oranda kontrollü. Ayağını zemine indiriyor. Temas noktası kramponun çevrelediği alanda kalıyor. Ayağı zeminden yukarıda değil, zeminde. Hareket baktığınız zaman sarı karta iniyor. Borderline denilen sarı ile kırmızı kart arasında bir yerde. Sarı kart vermiş hakem, bence yeterli. VAR karışmaz. Hakemin gösterdiği sarı kart sorunlu değil. Hakem sarı kart vermişse kabul.