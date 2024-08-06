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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı başvuru ekranı 2024: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçilik başvuru şartları neler?

        Bekçi alımı başvuru ekranı 2024: Bekçi alımı ne zaman başlayacak?

        Bekçi alımı 2024 başvuru ilanı hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Bekçi alımı başvuruları Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyurulurken gözler "Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne?" sorularının yanıtlarına çevrildi. İşte 2024 bekçi alımı başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 23:57 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:57
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        Bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir merak ile bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler tarafından 2024 bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Hatırlnacağı gibi, başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyuruluyor. Peki,2024/1 bekçilik alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

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        BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

        Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

        En yüksek maaş: 52.000 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

        Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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