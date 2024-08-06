Bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir merak ile bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler tarafından 2024 bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Hatırlnacağı gibi, başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyuruluyor. Peki,2024/1 bekçilik alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar...