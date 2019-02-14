2019 Bekçi alımı başvuru ne zaman? Vatandaşlar tarafından sıkça aranılan konu başlıklarından biri oldu. Bakan Soylu, geçtiğimiz gün bekçi alımları ile ilgili önemli bir bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Soylu, Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapacağını duyurdu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) tarafından düzenlenecek olan bekçi alımı başvurusu Mart 2019 yılında başlayacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gibi şartlarla başvuru yapılabiliyor.

BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ALIMI AÇIKLAMASI



İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’daki bir otelde düzenlenen “Asayiş Şube Müdürleri Toplantısı”na katıldı. Programda konuşan Soylu, suçun önüne geçmek için her türlü tedbiri aldıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Suçun önüne geçmek için bekçilik uygulamasını yeniden hayata geçirdiklerini belirten Soylu, 2016 tarihinden itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçinin göreve başladığını kaydetti.

Soylu, öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçinin görev başında olduğunu bildirerek, “Yine halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam ediyor. Yani 11 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse bu ayın sonu itibariyle görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaktır. Ama bununla da yetinmiyoruz. İnşallah Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeyle birlikte bekçi alımına yeniden ilana çıkıyoruz” diye konuştu.

Bekçilik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesiyle suç oranlarında azalmalar yaşandığını ifade eden Bakan Soylu, “Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78'di, 2018'de 54'e düştü. İzmir, aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2017 yılına göre 2018 gerçekleşmelerimizde yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Buradan açıkça görülüyor ki önleyici çalışma, hem iş yükünü hem suçu, hem de mağduriyeti azaltıyor” şeklinde konuştu.