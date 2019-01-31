2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? soruları çığ gibi büyümeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde 10 bin 500 bekçi alımı yapacağını duyurmuştu. Buna göre, vatandaşlar ise bekçi alımı başvuruları için sabırsızlıkla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlar ile ayrıntılı bilgiler haberimizde.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019

Bekçi alımı başvuruları Şubat ayında başlayacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan alımların hangi tarihte başvuruları yapılacağı yönündeki açıklaması ise henüz yayınlanmadı. Bekçi alımı başvuru tarihleri duyurulduğunda haber sitemizde de yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları, aşağıda yer almaktadır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI EĞİTİMİ YATILI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara dikakt edilmesi gereken bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda bekçi alımı eğitiminin yatılı olacağı bildirildi. İşte o açıklama...

* Adayların eğitimleri 28 Ocak – 08 Mart 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.

* Planlaması yapılan adayların 28 Ocak 2019 tarihinde saat 18:00’a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları tarihler açıklandığı zaman, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

BEKÇİ ALIMI EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER



2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon

2 Adet açık renk gömlek

Düz desensiz koyu renk kravat

Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)

Terlik (Koyu Renk)

Yeteri kadar koyu renk çorap

Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu, banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst koyu renk termal içlik



Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.