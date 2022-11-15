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Bekçilik mülakat sonuçları bekleniyor! 2022 Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos günü açıklanmış ve adayların mülakatları ise Ekim ayında tamamlanmıştı. İşte, EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin son durum...

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  • Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?| EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmıştı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlara katılım sağlayan adaylar "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Ekim ayında gerçekleştirilen mülakat ile adayların özgüveni, kendisinden isteneni kavraması, bilgi düzeyi ve kendini ifade etme yeteneği test ediliyor. İşte, 2022 Bekçilik mülakat sonuçları detayları...
  • Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?| EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yok. Söz konusu mülakatlar hakkında resmi kurum ya da kişilerce açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
  • Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?| EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    BEKÇİLİK MÜLAKATLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

    a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavraması,

    c) Özgüveni,
  • Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?| EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
  • Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?| EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışmsa süreleri 40 saattir.  Günlük bekçi çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneş doğuş ve batış saatleri esas alınarak bu zaman aralığında belirlenir.
  • Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?| EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

    Ocak ayında yapılan zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535 TL, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL ve Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL olmuştu. 2022 Temmuz zammının ardından bekçi maaşları şu şekilde;

    İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

    Lise mezunu bekçi maaşı: 9.588,1623 TL

    Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10.920 TL olacak.

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