Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PA 2019 Bekçilik sınav sonuç tarihi

Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor... Polis Akademisi ve MEB işbirliği ile gerçekleştirilen 2019 bekçilik yazılı sınavı için sonuç tarihi belirlendi. İşte "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı

Bekçilik

Bekçilik sınav sonuç tarihi ne zaman? sorusu Polis Akademisi'nin yaptığı duyuru ile birlikte cevap buldu. Polis Akademisi (PA) bekçilik sınavında çıkan soruların cevaplarını yayımlarken, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. 2019 bekçilik sınavına dair detaylar haberimizde.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇ TARİHİ 2019

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada bekçilik sınav sonuçlarının 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacağı ve sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar yapılabilineceği belirtildi. Polis Akademisi'nin konu ile ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır."

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. Bekçilik sınavı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bekçilik sınavı soru ve cevaplarını aşağıdaki bağlantı üzerinden de öğrenebilirsiniz. 

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2019’da ücretler en çok hangi sektörde arttı?
SOSYAL GÜVENLİKEn çok bu meslekler kazandırıyor
İşsizlik fonunun giderleri temmuz ayında da gelirleri aştı
SOSYAL GÜVENLİKİşsizlik Fonu'nda son durum
PAEM 2000 komiser yardımcısı alımı yapacak? Polis Akademisi başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİKPAEM 2000 komiser yardımcısı alacak
Emeklilikte kaybetmek istemiyorsanız - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKBordrosuna sahip çıkmayan emeklilikte kaybeder
Tarım ve Orman Bakanlığı 4996 personel alacak! Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar
SOSYAL GÜVENLİKTarım ve Orman Bakanlığı 4996 personel alacak!
PAEM duyurdu: 2000 komiser yardımcısı alınacak! Polis Akademisi başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİKPAEM 2000 komiser yardımcısı alacak
Yurt dışına çalışmaya götürülen işçilere emeklilik şoku
SOSYAL GÜVENLİKO işçilerin emekliliği zorlaştı
'Hakem heyeti noterlik yapmış oldu'
SOSYAL GÜVENLİK'Hakem heyeti noterlik yapmış oldu'
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak! İşte OGM personel alımı başvuru şartları
SOSYAL GÜVENLİKOGM 4 bin 996 personel alacak
Son dakika haberi: Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte o maaş zamları
SOSYAL GÜVENLİKYeni yılda memur maaşları ne olacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X