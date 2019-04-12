Bekçilik sınavı için online başvuruların alınmasıyla başlayan süreç devam ediyor. Polis Akademisi (PA) 81 ilde 8 bin bekçi alımı için 2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile tarihleri açıklandı. Detaylar şöyle:

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA

PA'nın resmi internet sitesinde bekçilik sınavı için şu açıklamaya yer verildi:

"2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. "

81 İL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA VE İSTANBUL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI

S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI 1 Adana 260 42 Konya 290 2 Adıyaman 40 43 Kütahya 50 3 Afyonkarahisar 30 44 Malatya 100 4 Ağrı 25 45 Manisa 220 5 Amasya 20 46 Kahramanmaraş 140 6 Ankara 500 47 Mardin 20 7 Antalya 300 48 Muğla 190 8 Artvin 20 49 Muş 30 9 Aydın 150 50 Nevşehir 20 10 Balıkesir 175 51 Niğde 25 11 Bilecik 25 52 Ordu 75 12 Bingöl 25 53 Rize 60 13 Bitlis 25 54 Sakarya 200 14 Bolu 30 55 Samsun 90 15 Burdur 20 56 Siirt 25 16 Bursa 325 57 Sinop 35 17 Çanakkale 60 58 Sivas 40 18 Çankırı 25 59 Tekirdağ 125 19 Çorum 25 60 Tokat 25 20 Denizli 190 61 Trabzon 100 21 Diyarbakır 50 62 Tunceli 30 22 Edirne 30 63 Şanlıurfa 280 23 Elazığ 50 64 Uşak 25 24 Erzincan 20 65 Van 100 25 Erzurum 50 66 Yozgat 25 26 Eskişehir 140 67 Zonguldak 60 27 Gaziantep 220 68 Aksaray 30 28 Giresun 40 69 Bayburt 20 29 Gümüşhane 20 70 Karaman 20 30 Hakkâri 20 71 Kırıkkale 25 31 Hatay 190 72 Batman 20 32 Isparta 20 73 Şırnak 20 33 Mersin 180 74 Bartın 20 34 İstanbul 1.000 75 Ardahan 20 35 İzmir 300 76 Iğdır 25 36 Kars 30 77 Yalova 75 37 Kastamonu 20 78 Karabük 25 38 Kayseri 190 79 Kilis 50 39 Kırklareli 30 80 Osmaniye 50 40 Kırşehir 20 81 Düzce 30 41 Kocaeli 300 TOPLAM 8.000

İSTANBUL VE ANKARA'YA 187 BEKÇİ

Ankara ve İstanbul İlleri için aşağıda belirtilen ilçelere göre toplam 187 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

ANKARA

Akyurt 1 Çamlıdere 4 Ayaş 12 Çubuk 15 Bala 9 Kalecik 3 Beypazarı 9 Kızılcahamam 17 Polatlı 49 Elmadağ 2 Gölbaşı 4 Güdül 9 Haymana 4 Kahramankazan 6 Şereflikoçhisar 6

İSTANBUL

Çatalca 37

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecektir.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Bekçi olan kişiler devlet bünyesinde çalıyor olup memur statüsünde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda bekçilik görevini yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır. 2019 yılı ocak ayı maaşı olarak lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL maaş alacaklardır. Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan kişiler ise 4002 TL maaşa sahip olacaklar. 2019 – bekçi maaşları ne kadar sorusunun cevabı bunlar ile kısıtlı değildir. Aynı zamanda ailede çalışan durumuna göre ve çocuk durumuna göre bu ücretlerin üstüne ek ücret alırsınız. Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğunuz varsa da 58 TL ek ödeme alırsınız. 72 aydan büyük çocuklar için 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.