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Bekçilik sınavı giriş belgeleri (sınav yerleri) açıklandı! EGM 2019 Bekçi alımı süreci nasıl işleyecek?

Bekçi alımı için sınav giriş yerleri Polis Akademisi (PA) internet sitesinde açıklandı. Bekçilik sınavına girecek adaylar, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecek. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019 bekçi alımına dair detaylar

Giriş: 12.04.2019 - 12:09 | Güncelleme:

Bekçilik sınavı için online başvuruların alınmasıyla başlayan süreç devam ediyor. Polis Akademisi (PA) 81 ilde 8 bin bekçi alımı için 2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile tarihleri açıklandı. Detaylar şöyle:

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA

PA'nın resmi internet sitesinde bekçilik sınavı için şu açıklamaya yer verildi:

"2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. "

81 İL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA VE İSTANBUL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

1

Adana

260

42

Konya

290

2

Adıyaman

40

43

Kütahya

50

3

Afyonkarahisar

30

44

Malatya

100

4

Ağrı

25

45

Manisa

220

5

Amasya

20

46

Kahramanmaraş

140

6

Ankara

500

47

Mardin

20

7

Antalya

300

48

Muğla

190

8

Artvin

20

49

Muş

30

9

Aydın

150

50

Nevşehir

20

10

Balıkesir

175

51

Niğde

25

11

Bilecik

25

52

Ordu

75

12

Bingöl

25

53

Rize

60

13

Bitlis

25

54

Sakarya

200

14

Bolu

30

55

Samsun

90

15

Burdur

20

56

Siirt

25

16

Bursa

325

57

Sinop

35

17

Çanakkale

60

58

Sivas

40

18

Çankırı

25

59

Tekirdağ

125

19

Çorum

25

60

Tokat

25

20

Denizli

190

61

Trabzon

100

21

Diyarbakır

50

62

Tunceli

30

22

Edirne

30

63

Şanlıurfa

280

23

Elazığ

50

64

Uşak

25

24

Erzincan

20

65

Van

100

25

Erzurum

50

66

Yozgat

25

26

Eskişehir

140

67

Zonguldak

60

27

Gaziantep

220

68

Aksaray

30

28

Giresun

40

69

Bayburt

20

29

Gümüşhane

20

70

Karaman

20

30

Hakkâri

20

71

Kırıkkale

25

31

Hatay

190

72

Batman

20

32

Isparta

20

73

Şırnak

20

33

Mersin

180

74

Bartın

20

34

İstanbul

1.000

75

Ardahan

20

35

İzmir

300

76

Iğdır

25

36

Kars

30

77

Yalova

75

37

Kastamonu

20

78

Karabük

25

38

Kayseri

190

79

Kilis

50

39

Kırklareli

30

80

Osmaniye

50

40

Kırşehir

20

81

Düzce

30

41

Kocaeli

300

TOPLAM

8.000

İSTANBUL VE ANKARA'YA 187 BEKÇİ

Ankara ve İstanbul İlleri için aşağıda belirtilen ilçelere göre toplam 187 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

ANKARA

Akyurt

1

Çamlıdere      

4

Ayaş

12

Çubuk 

15

Bala

9

Kalecik

3

Beypazarı

9

Kızılcahamam

17

Polatlı

49

Elmadağ

2

Gölbaşı

4

Güdül

9

Haymana

4

Kahramankazan

6

Şereflikoçhisar

6

 

 

İSTANBUL

Çatalca

37

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecektir.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Bekçi olan kişiler devlet bünyesinde çalıyor olup memur statüsünde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda bekçilik görevini yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır. 2019 yılı ocak ayı maaşı olarak lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL maaş alacaklardır. Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan kişiler ise 4002 TL maaşa sahip olacaklar. 2019 – bekçi maaşları ne kadar sorusunun cevabı bunlar ile kısıtlı değildir. Aynı zamanda ailede çalışan durumuna göre ve çocuk durumuna göre bu ücretlerin üstüne ek ücret alırsınız. Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğunuz varsa da 58 TL ek ödeme alırsınız. 72 aydan büyük çocuklar için 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

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