Bekçilik sınavı için online başvuruların alınmasıyla başlayan süreç devam ediyor. Polis Akademisi (PA) 81 ilde 8 bin bekçi alımı için 2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile tarihleri açıklandı. Detaylar şöyle:
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA
PA'nın resmi internet sitesinde bekçilik sınavı için şu açıklamaya yer verildi:
"2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. "
81 İL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA VE İSTANBUL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adana
260
42
Konya
290
2
Adıyaman
40
43
Kütahya
50
3
Afyonkarahisar
30
44
Malatya
100
4
Ağrı
25
45
Manisa
220
5
Amasya
20
46
Kahramanmaraş
140
6
Ankara
500
47
Mardin
20
7
Antalya
300
48
Muğla
190
8
Artvin
20
49
Muş
30
9
Aydın
150
50
Nevşehir
20
10
Balıkesir
175
51
Niğde
25
11
Bilecik
25
52
Ordu
75
12
Bingöl
25
53
Rize
60
13
Bitlis
25
54
Sakarya
200
14
Bolu
30
55
Samsun
90
15
Burdur
20
56
Siirt
25
16
Bursa
325
57
Sinop
35
17
Çanakkale
60
58
Sivas
40
18
Çankırı
25
59
Tekirdağ
125
19
Çorum
25
60
Tokat
25
20
Denizli
190
61
Trabzon
100
21
Diyarbakır
50
62
Tunceli
30
22
Edirne
30
63
Şanlıurfa
280
23
Elazığ
50
64
Uşak
25
24
Erzincan
20
65
Van
100
25
Erzurum
50
66
Yozgat
25
26
Eskişehir
140
67
Zonguldak
60
27
Gaziantep
220
68
Aksaray
30
28
Giresun
40
69
Bayburt
20
29
Gümüşhane
20
70
Karaman
20
30
Hakkâri
20
71
Kırıkkale
25
31
Hatay
190
72
Batman
20
32
Isparta
20
73
Şırnak
20
33
Mersin
180
74
Bartın
20
34
İstanbul
1.000
75
Ardahan
20
35
İzmir
300
76
Iğdır
25
36
Kars
30
77
Yalova
75
37
Kastamonu
20
78
Karabük
25
38
Kayseri
190
79
Kilis
50
39
Kırklareli
30
80
Osmaniye
50
40
Kırşehir
20
81
Düzce
30
41
Kocaeli
300
TOPLAM
8.000
İSTANBUL VE ANKARA'YA 187 BEKÇİ
Ankara ve İstanbul İlleri için aşağıda belirtilen ilçelere göre toplam 187 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
ANKARA
Akyurt
1
Çamlıdere
4
Ayaş
12
Çubuk
15
Bala
9
Kalecik
3
Beypazarı
9
Kızılcahamam
17
Polatlı
49
Elmadağ
2
Gölbaşı
4
Güdül
9
Haymana
4
Kahramankazan
6
Şereflikoçhisar
6
İSTANBUL
Çatalca
37
Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecektir.
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
Bekçi olan kişiler devlet bünyesinde çalıyor olup memur statüsünde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda bekçilik görevini yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır. 2019 yılı ocak ayı maaşı olarak lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL maaş alacaklardır. Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan kişiler ise 4002 TL maaşa sahip olacaklar. 2019 – bekçi maaşları ne kadar sorusunun cevabı bunlar ile kısıtlı değildir. Aynı zamanda ailede çalışan durumuna göre ve çocuk durumuna göre bu ücretlerin üstüne ek ücret alırsınız. Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğunuz varsa da 58 TL ek ödeme alırsınız. 72 aydan büyük çocuklar için 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.
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