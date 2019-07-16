Bekçi alımı için düzenlenen bekçilik sınavı sona erdikten sonra adayların gözü kulağı gelecek sonuç haberinde. Adaylar başarılarını tahmin etmeleri için MEB tarafından bu akşam yayınlanan bekçilik sınavı soru ve cevaplarını da inceliyor. Bekçilik sınavı ile ilgili süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı duyurular ile kesinlik kazandı. MEB'in yaptığı açıklamada sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı detaylarına da yer verildi. İşte 2019 bekçilik sınavına dair detaylar...

BEÇKİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI - 2019

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da ve 14.00’da yapılan bekçilik sınavı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. A ve B olarak iki farklı kitapçığı incelemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

BEKÇİLİK 1. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK 2. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bekçilik sınav baraj puanı 50 olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli husus bekçilik sınavlarında yanlışlar doğruları götürmüyor. MEB’ten yapılan duyuruya göre; “Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.