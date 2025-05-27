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        Haberler Magazin Bekir Aksoy, Gaye Turgut Evin, Şener Özbayraklı ve eşi Şilan Makal, Malatya'da çocuklarla oyun oynadı; "Ne mutlu bize"

        Malatya'da çocuklarla buluştular

        Bekir Aksoy, Gaye Turgut Evin, Şener Özbayraklı ile eşi Şilan Makal, Malatya'da çocuklarla bir araya gelip, gün boyunca onlarla birlikte oyun oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 08:09 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:09
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        "Ne mutlu bize"
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        Bekir Aksoy, Gaye Turgut Evin, futbolcu Şener Özbayraklı ile eşi Şilan Makal'ın olduğu ünlü isimler, Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte çocuklarla buluştu.

        Ünlü isimler, çocukların yüzünü boyayıp daha sonra onlarla birlikte oyunlar oynadı. Çocuklarla parkta eğlenen ünlü isimler keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

        "NE MUTLU BİZE BİR ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLDİYSEK"

        Şilan Makal, duygularını; "Canım çocuklar... O kadar güzel bir gün yaşadık ki size anlatamam. Malatya'da çocuklarla buluştuk. Bol bol sarıldık, eğlendik, oyunlar oynadık. Depremden etkilenen çocuklar, mahkum ailelerin çocukları, sevgiye muhtaç çocuklar, eğlence yerlerine gitmeye imkânı olmayan onlarca çocuk... Ne mutlu bize eğer bir çocuğun yüzünü güldürebildiysek" sözleriyle ifade etti.

        "ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN"

        Bekir Aksoy da; "Malatya'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bizim de yemekte tuzumuz olsun dedik" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bekir Aksoy
        #Gaye Turgut Evin
        #Şener Özbayraklı
        #Şilan Makal
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