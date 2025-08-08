Habertürk
        'Bekle Bizi Brüksel'in çekimleri tamamlandı

        'Bekle Bizi Brüksel'in çekimleri tamamlandı

        Başrolünde Caner Cindoruk'un yer aldığı kara komedi filmi 'Bekle Bizi Brüksel'in çekimleri İstanbul'da tamamlandı

        Giriş: 08.08.2025 - 09:46 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:46
        Çekimler tamamlandı
        Geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi İlk Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'Film-Yön En İyi Yönetmen' ödüllerini alan, nisan ayında İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman 'En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan 'Ayşe' (2024) ile dikkatleri çeken Necmi Sancak'ın ikinci uzun filmi 'Bekle Bizi Brüksel'in çekimleri tamamlandı. Filmin 11 Temmuz’da başlayan ve İstanbul’da gerçekleşen çekimleri toplama 18 gün sürdü.

        Caner Cindoruk'un yanı sıra oyuncu kadrosunda; Deniz Işın, Hande Doğandemir, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı, Hüseyin Avni Danyal, Sermet Yeşil, Can Bartu Arslan ve Zihni Göktay gibi isimler yer alıyor.

        Yapımcılığını Necmi Sancak'ın, yürütücü yapımcılığını ise Eda Sinem Bakıoğlu'nun üstlendiği 'Bekle Bizi Brüksel'in görüntü yönetiminde Meryem Yavuz, yapım tasarımında Zeynep Koloğlu, kurgusunda ise Osman Bayraktaroğlu yer alıyor.

        'BEKLE BİZİ BRÜKSEL' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Tek bir günde geçen kara komedi türündeki 'Bekle Bizi Brüksel', tüm ülkeyi derinden etkileyecek bir uçak kaçırma hikâyesini konu alıyor.

