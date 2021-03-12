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Beklenti anketinde tüm kalemler yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Tüm kalemlerin yukarı yönlü revize edildiği ve 64 katılımcının yer aldığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.54'e, dolar kuru beklentisi 7.95'e ve büyüme beklentisi 4.43'e yükseldi.

Beklenti anketinde tüm kalemler yükseldi - Haberler
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre tüketici enflasyonu, döviz kuru ve büyümede beklentiler kısmi yükseliş gösterdi.

Reel sektör, finansal ve profesyonellerden oluşan 64 kişinin katılımıyla yapılan anket sonuçlarına göre Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki aya göre yüzde 11,23'den 11,54'e yükselirken 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'dan yüzde 10.47'ye çıktı. 24 ay sonrasının TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla
yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 7,79'dan 7,95'e çıkarken 12 ay sonrasının döviz kuru beklentisi de 7.94'ten 8.20'ye yükseldi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay
sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,53 oldu.

Büyüme tarafında, GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak ölçüldü GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde
yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

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