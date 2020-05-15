Club Brugge, Belçika Pro League'de şampiyon ilan edildi! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay durdurulan ligde 15 puan farkla lider durumda bulunan Club Brugge, şampiyon ilan edildi! Club Brugge gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasına doğrudan katılacak.

Son 5 sezonda 3'üncü şampiyonluğunu elde eden Club Brugge, toplamda ise 17. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu, lig sonuncusu Waasland-Beveren'in küme düşürüldüğünü açıkladı. Yerine 1. Lig A için Beerschot, OHL veya Westerlo'dan birinin yükseleceği ve kararın daha sonra verileceği duyuruldu