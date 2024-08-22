Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediye çalışanları iş bıraktı, kent merkezinde çöp yığınları oluştu | Son dakika haberleri

        Belediye çalışanları iş bıraktı, kent merkezinde çöp yığınları oluştu

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçi, "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bıraktı. İşçilerin iş bırakması nedeniyle özellikle kent merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu şube üyesi 90 işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

        2

        Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu.

        3

        Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.

        4

        Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı açıklamada, 90 çalışanın vasıf haklarının verilmesi için yaptıkları görüşmelerde netice alamadıklarını, çalışanların iş bırakma kararı aldığını söyledi.

        5

        Gül, şunları kaydetti:

        "Bizim tek talebimiz arkadaşlarımızın vasıflarının verilmesi. Şoförlük yapıyor ünvanı verilmiyor. Araç arkası görev yapıyor karşılığı verilmiyor. Arkadaşlarımız da yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için görevlerini bırakma kararı aldılar. Bugün çöplerin toplanması için formüller getirdiler. Arkadaşlarımız tepki gösterdiler, çöplerin toplanmasına engel oldular. Gerilim olmasın diye zabıta da geri çekildi. Anlaşma sağlanmadığı sürece eylem devam edecek."

        6
        #İzmir
        #belediye
        #grev
        #Çöp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Kocası hem şiddet uyguladı, hem dolandırdı!
        Kocası hem şiddet uyguladı, hem dolandırdı!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor