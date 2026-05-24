        Belinda Bencic, Fransa Açık'ta 2. turda!

        Belinda Bencic, Fransa Açık'ta 2. turda!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda İsviçreli sporcu Belinda Bencic, Avusturyalı tenisçi Sinja Kraus'u 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 16:54 Güncelleme:
        Bencic Fransa Açık'ta 2. turda!

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda dünya 11 numarası Bencic, Kraus'u 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

        Tek kadınlarda Marta Kostyuk, Marie Bouzkova, Wang Xinyu, Katie Volynets, Caty McNally, Yuliya Starodubtseva ve Wang Xiyu, üst tura çıkan diğer isimler oldu.

        Tek erkeklerde ise Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanovic, Karen Khachanov, Thiago Agustin Tirante, Marco Trungelliti ve James Duckworth, ikinci tura adını yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Can dostu Cango ile denizde kürek çekiyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, yanından hiç ayırmadığı köpeği Cango ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosikletle gezintiye çıkıyor. (AA)

