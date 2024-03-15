Bella Hadid, aşk için eyalet değiştirdi

İddialara göre; Bella Hadid'in, atlara olan sevgisi çok daha eskilere dayanıyor. Atlara binerek büyüdüğü ve binici olarak yarıştığı biliniyordu. Hadid'in, Adan Banuelos ile olan ilişkisi ilerledikçe bu yönünün daha da geliştiği ifade edildi.