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Belözoğlu, Bulut'a fark attı

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Sonuçlar değişirken sahaya yansıyan oyun da taraftarları memnun etti. Belözoğlu, istatistiklerde de Bulut'u geride bıraktı. Takım birçok alanda ligin en iyisi haline geldi

Belözoğlu, Bulut'a fark attı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 yılından sonra Fenerbahçe'nin başında en iyi başlangıç yapan teknik adam oldu. Sarı-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'ndan önce aynı rakama 2015 yılında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ulaşmıştı.

BeIN Sports'un yayınladığı verilere göre; Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin ligdeki istatistikleri zirve yaptı.

Topla oynama - %62 - Lig 1.'si.
İsabetli pas - 454 - Lig 2.'si.
Rakip sahada isabetli pas - 236 - Lig 3.'sü.
Rakip ceza sahasında topla buluşma - 31 - Lig 1.'si.
Şut - 18 - Lig 1.'si.
İsabetli şut - 7 - Lig 2.'si.
Gol beklentisi - 2,39 - Lig 1.'si.

BULUT'U HER ALANDA GEÇTİ

Belözoğlu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'u da solladı. Bulut yönetimindeki 30 maç ile Belözoğlu yönetimindeki 5 maça bakınca fark ortaya çıktı. Topla oynama %53'ten %62'ye, isabetli pas 369'dan 454'e, rakip sahada isabetli pas 194'ten 236'ya, rakip ceza sahasında topla buluşma 25'ten 31'e yükseldi.

Bulut döneminde gol yollarında sorun yaşayan sarı-lacivertliler, bu anlamdaki iyileşmesini rakamlara yansıttı. Şut sayısı 15'ten 18'e, isabetli şut sayısı 5'ten 7'ye, gol beklentisi 1,93'ten 2,39'a yükseldi.

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