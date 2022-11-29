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Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 29 Kasım 2022 Salı akşamı 20:00'da seyirci karşısına çıkan dizinin izleyicileri Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm full izle bilgilerini sorguluyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm özeti

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  • Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm full izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm kesintisiz tek parça izle tam bölüm

    Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...
  • Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm full izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm kesintisiz tek parça izle tam bölüm

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm full izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm kesintisiz tek parça izle tam bölüm

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM ÖZETİ

    Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

    Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider. İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

    Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

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