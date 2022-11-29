Ben Bu Cihana Sığmazam 11. son bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM ÖZETİ

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider. İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?