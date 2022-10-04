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Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm yayında! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 4 Ekim 2022 Salı akşamı 20:00'da seyirci karşısına çıkan dizinin izleyicileri Ben Bu Cihana Sığmazam 3. son bölüm full izle bilgilerini araştırıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm özeti

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    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...
  • Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm full izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 3. son bölüm kesintisiz izle tek parça

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

    Leyla vurulduktan sonra umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır.

    Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir. Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile.

    Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.

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