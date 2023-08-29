Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezon tarihi

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezon tarihi

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonunda senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alacak. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonun ilk tanıtımı yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da; ekip, Karadeniz'e 'Merhaba' diyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonun ilk fragmanı 'Yakında ATV'de' notuyla paylaşıldı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken; 2. sezonun eylül ayının ortasında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞAMAZAM YENİ SEZON NE ZAMAN?

3 Şurada Paylaş!









BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.