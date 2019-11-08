Ben Fero'nun Arkadaş şarkısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dün akşam saatlerinde yayınlanan şarkı, sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 22 saatte 1 milyon 700 bin tıklamayı aşarak trendlere yerleşti. Şarkı aynı zamanda şimdilerde aralarında soğuk rüzgarlar esen Demet Akalın - Kerimcan Durmaz arasında da gönderme oldu. Ben Fero'nun Arkadaş şarkısı ile ilgili detaylar haberimizde.

ARKADAŞ, 22 SAATTE 1 MİLYON 700 BİN TIKLAMAYI AŞTI

Dün yayınlanan Arkadaş şarkısı pek çok platformda dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şarkı Youtube'da 22 saatte 1 milyon 700 bin tıklanma sağladı. Ben Fero'nun 18 Eylül'de yayımladığı Biladerim İçin şarkısı da yaklaşık 17 milyon kez görüntülendi.

DEMET AKALIN'DAN "ARKADAŞ"LI GÖNDERME

Geçtiğimiz aylarda seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabında paylaşan Kerimcan Durmaz, yaşanılan olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın ile küsmüştü. Durmaz, Amerika’da gittiği bir mağazadan yaptığı paylaşımda Akalın'a yaptığı gönderme ile dikkat çekmişti.

Durmaz, Akalın'ın 2018 yılındaki albüm kapağında giydiği dünyaca ünlü bir markanın 35 bin değerindeki pullu eşofmanını sosyal medya hesabından, "Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!" notuyla kusma emojisi kullanarak paylaşmıştı.

Ünlü popçudan Durmaz'a yanıt gecikmedi. Akalın, sosyal medya hesabından Ben Fero'nun yeni albüm kapağını, "Çok açılma, yavaş. G.t olana yok dost ya da arkadaş" notuyla paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı Kerimcan Durmaz'a yanıt olarak anlaşıldı.