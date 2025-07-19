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        Haberler Spor Transfer Benfica, Enzo Barrenechea'yı kiraladı - Futbol Haberleri

        Benfica, Enzo Barrenechea'yı kiraladı

        Portekiz devi Benfica, Aston Villa'nın Arjantinli orta sahası Enzo Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:03
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        Enzo Barrenechea Benfica'da
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        Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Aston Villa'dan 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025/26 sezonu için Enzo Barrenechea'nın 3 milyon avro karşılığında kiralanması konusunda Aston Villa ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

        "Arjantinli orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunun sonuna kadar Aston Villa'dan kiralık olarak kulübe geliyor. Anlaşma, belirli hedeflere ulaşılması halinde zorunlu hale gelebilecek bir satın alma opsiyonunu da içeriyor ve oyuncunun sportif haklarının 12 milyon avro tutarında kalıcı olarak devredilmesini öngörüyor. Aston Villa, oyuncunun gelecekte başka bir kulübe transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 30'unu, azami 10 milyon avro ile sınırlı olmak üzere alma hakkına sahip olacak."

        Geçen sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak geçiren Barrenechea, LaLiga'da 31 maçta forma giydi.

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