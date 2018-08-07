Benfica - Fenerbahçe maçı için hem takımlar hem de futbolseverler hazırlıklarını tamamlıyor. 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak bu organizasyonda en büyük başarısını elde eden Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. Maç öncesi Fenerbahçe'ye Portekiz'den iyi haber geldi. Benfica'nın Brezilyalı yıldızı Jonas, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana çıkmadı. Tecrübeli golcünün Suudi Arabistan temsilcilerinden Al Nassr'a transferinin an meselesi olduğu kaydedildi. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? MAÇ HANGİ KANALDA?

Benfica - Fenerbahçe maçı 7 Ağustos 2018 Salı günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov'un yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'YE PORTEKIZ'DEN İYİ HABER!

Şampiyonlar Ligi'ne tam 9 yıldır hasret kalan Fenerbahçe, Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için önce Benfica'yı elemek sonra da play-off turunu geçmek zorunda. Bu doğrultuda yarın Portekiz'de Benfica'ya konuk olacak sarı-lacivertliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Portekiz basınından O Jogo, Benfica'nın yıldız futbolcusu Jonas'ın bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte yer almadığını ve tecrübeli oyuncunun bireysel olarak salonda çalıştığını haberleştirdi.

Yine Portekiz basınından A Bola ise Jonas'ın Suudi Arabistan temsilcilerinden Al Nassr'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Benfica ile Al Nassr arasında oyuncunun satışı konusunda 5 milyon Euro'luk alaşmanın sağlandığını ancak Jonas'ın hamile olan eşinin Jonas'tan transferi tekrar düşünmesini istediği için transferin bir süreliğine uzadığı kaydedildi. Jonas'ın kısa süre içerisinde Al Nassr'a transferinin açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA'nın kulüpler arasındaki en üst düzey organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin rakibini elemesi durumunda play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Turnuvada Rusya ile Ukrayna takımları birbiriyle karşılaşamadığı için Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinin galibi, PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş maçları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak. Olası bir eşleşmede ilk maç İstanbul'da olacak.

Diğer play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Standard Liège (Belçika) - Ajax (Hollanda) / Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Kızılyıldız (Sırbistan ) - Spartak Trnava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Shkëndija (Makedonya)

Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus) / PSV (Hollanda)

Young Boys (İsviçre) / Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Malmö (İsveç) - Vidi (Macariatan) / Celtic (İskoçya) - AEK (Yunanistan)

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