UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Vitoria, "İlk maçtaki 1-0'lık skor bizim için avantaj. Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk maç geride kaldı, sekiz gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Biz gol atmaya çalışacağız. Kendi sistemimizle oynamaya çalışacağız. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kendi karakterimiz var ve bu karakterde mücadele edeceğiz. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Yarın zorlu bir maç bizi bekliyor, hazırız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yarınki maça baskılı başlayacağını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe evinde oynuyor. İstekli, baskılı ve gol atarak başlamak isteyecekler. Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekibi var. Kadrosunda 13-14 uluslararası oyuncu bulunuyor. Çok ünlü isimlerin burada oynadığını biliyoruz. Baskıyla başlayacaklar fakat bizim oyunumuz belli. Topla oynamak ve deplasmanda gol atmak istiyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

"BU SEVİYEDE MATEMATİK YAPILMAZ"

Rui Vitoria, tur ihtimaline yönelik soruya, "Bu seviyede matematik yapılmaz. İki takımın da büyük oyuncuları ve taraftarları var. Burası Şampiyonlar Ligi, oyuncular da bizler de baskı altında oynamaya alışmış durumdayız. Oyuncular da bu baskıya hazır." şeklinde cevap verdi.

Sarı-lacivertli takımın İslam Slimani transferini değerlendiren Vitoria, "Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Slimani'yi Lizbon'dan tanıyoruz. Çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Böyle bir transferden dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

"BENFICA HER ZAMAN KAZANMAK İSTEYECEK"

Geçen sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda hiç puan alamayarak elenen Benfica'nın bu sezon hedefinin aynı organizasyona katılmak olduğunu söyleyen Vitoria, "Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Daha önce çok sayıda uluslararası maç oynadık. Önemli turlara çıktık, önemli rakipleri yendik. Benfica önemli bir takım, her zaman kazanmak isteyecek. Bizden beklenen bu." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Benfica'da baskı altında çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Benfica'nın her maçı önemli. Yarın kazanmak ve play-off turunu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız, herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Ben baskı altında çalışmaktan memnunum. Benfica'da çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Benim işim riskli değil, itfaiye ve polislik gibi meslekler riskli. Onlar ateşin içine dalıyorlar." şeklinde konuştu.

Vitoria, Benfica'nın ilgilendiği iddia edilen Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak ise, "Bunlar sadece konuşma. Başkan ya da yöneticiler bunları yapabilirler. Biz sadece yarınki maça, Volkan'a, Ayew'e odaklanıyoruz." dedi.

GRIMALDO: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ

Portekiz ekibinin İspanyol futbolcusu Alejandro Grimaldo ise basın toplantısında şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir maç. Evimizdeki maçı kazandık. Yarınki maç için de çok iyi hazırlandık ve pozitif bir skor bekliyoruz. Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz ama yarın kendi oyunumuza bakacağız."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Benfica yarınki maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Portekiz ekibi, Ülker Stadı'ndaki antrenmanın basına açık olan 15 dakikalık bölümünde pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

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