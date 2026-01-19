Habertürk
        Benfica'dan Rafa Silva açıklaması: Rui Costa konuştu! - Beşiktaş Haberleri

        Benfica’dan Rafa Silva açıklaması: Rui Costa konuştu!

        Beşiktaş'ta ayrılık sürecine giren Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüş iddiaları güçlenirken, Portekiz devinin Başkanı Rui Costa'dan transferle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:57
        Benfica'dan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki ilişki yılan hikayesine dönerken, siyah beyazlılarda uzun süredir forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Portekizli futbolcuyu Benfica'nın istediğini belirtmiş ve "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider" ifadelerini kullanmıştı.

        32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi.

        Müsabaka sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.

        Portekiz basınında yer alan haberlerde ise Benfica'nın, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı ve eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için süreci hızlandırdığı ifade edildi.

