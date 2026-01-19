Benfica’dan Rafa Silva açıklaması: Rui Costa konuştu!

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki ilişki yılan hikayesine dönerken, siyah beyazlılarda uzun süredir forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Portekizli futbolcuyu Benfica'nın istediğini belirtmiş ve "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider" ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi.