'Benim Güzel Yatağım'ın prömiyeri gerçekleştirildi

GENÇ BİR KADININ HİKÂYESİ

Toprak, 30’larının eşiğinde, ailesi, arkadaşları, sevgilileri ve 'Arkadaşı' ile kurduğu ilişkiler arasında kendini konumlandırmaya çalışan genç bir kadın. Her biri zihninin karanlık köşelerinde yer bulmuş olsa da, esas mesele hepsini doğru yere yerleştirmek - üstelik bunu yaparken kendini kaybetmeden.

Hayat tüm bilinmeyenleriyle yaşanmayı beklerken, Toprak’ın 2+2’sinin artık her zaman 4 etmediği yerde; metrobüsün camından akıp giden şehir siluetini izleyerek hayatının tam ortasından inmeyi seçebilir mi? Ve inerse… Yeniden binmeyi başarabilir mi?”