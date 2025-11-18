Habertürk
        'Benim Güzel Yatağım'ın prömiyeri gerçekleştirildi

        'Benim Güzel Yatağım'ın prömiyeri gerçekleştirildi

        Melis İşiten'in tek kişilik oyunu 'Benim Güzel Yatağım'ın prömiyeri gerçekleştirildi. Bala Atabek yönetmenliğindeki oyun İşiten'in performansıyla dikkat çekti. Prömiyere pek çok oyuncu, yönetmen ve tiyatrosever katıldı. Seyirciden tam not alan oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı

        Giriş: 18.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:41
        Kurtuluş’un yokuşlu sokaklarındaki bir apartman dairesinde başlayan; kaybı, olanın yokluğunu ve hiç gelmeyecek olanın varlığını anlamlandırma üzerine kurulu bir yüzleşme oyunu olan 'Benim Güzel Yatağım', hikâyesi, seyircileri güneşliklerden süzülen belirsiz bir ışığın eşlik ettiği, anlamlandırılmayı bekleyen bir hayatın içine davet ediyor.

        GENÇ BİR KADININ HİKÂYESİ

        Toprak, 30’larının eşiğinde, ailesi, arkadaşları, sevgilileri ve 'Arkadaşı' ile kurduğu ilişkiler arasında kendini konumlandırmaya çalışan genç bir kadın. Her biri zihninin karanlık köşelerinde yer bulmuş olsa da, esas mesele hepsini doğru yere yerleştirmek - üstelik bunu yaparken kendini kaybetmeden.

        Hayat tüm bilinmeyenleriyle yaşanmayı beklerken, Toprak’ın 2+2’sinin artık her zaman 4 etmediği yerde; metrobüsün camından akıp giden şehir siluetini izleyerek hayatının tam ortasından inmeyi seçebilir mi? Ve inerse… Yeniden binmeyi başarabilir mi?”

        OYUNUN TEMSİL TAKVİMİ

        26 Kasım Çarşamba... Watergarden Duru Tiyatro

        14 Aralık Pazar... Sahne Dragos

        16 Aralık Salı... Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi

