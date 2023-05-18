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Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 0,43 düşüşle başladı. Brent petrolün varili 76 dolardan satılıyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorinde indirim veya zam var mı? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 18 Mayıs motorin ve benzin fiyatları...

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  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    Benzin ve motorin fiyatlarında son durum başta araç sahipleri ve çiftçiler olmak üzere kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen indirim haberleri sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına yeniden indirime gidilmeyeceği merak ediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul alış satış fiyatları...
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

    6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim geldi.

    MOTORİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

     
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

     

     ÇİFTE ZAM GELDİ!

    8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam geldi.
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 9 MAYIS 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.76 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 18,53 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL

     
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.81 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 18,59 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL

     
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı: 20,16 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı: 19,00 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL

     
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı: 20,16 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı: 19.04 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL

     
  • BENZİN ve MOTORİN | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

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