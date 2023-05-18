Benzin ve motorin fiyatlarında son durum başta araç sahipleri ve çiftçiler olmak üzere kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen indirim haberleri sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına yeniden indirime gidilmeyeceği merak ediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul alış satış fiyatları...