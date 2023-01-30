Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan çifte indirim sonrasında indirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 30 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...