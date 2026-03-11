BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin ve motorine indirim geldi. Buna göre; 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi.

Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim, benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira15 kuruş olarak yansıdı.

10 MART'TA AKARYAKITA ZAM YAPILMIŞTI

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta zam yapılmıştı.

Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 43 kuruşu, motorinde ise 58 kuruşu 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren pompaya yansıdı.