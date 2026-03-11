Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine indirim geldi! 12 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorine ne kadar indirim geldi?

        Benzin ve motorine indirim geldi! 12 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve buna bağlı petrol üretim kesintilerine ilişkin varsayımları dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Petrol fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, Türkiye piyasasına indirim veya zam olarak yansıyor. Bu kapsamda, motorin ve benzine yapılan zam sonrası şimdi de bir indirim geldi. Peki, akaryakıta ne kadar indirim geldi?

        Giriş: 11.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        1

        Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da artan gerilim belirleyici oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine gelen çifte zammın ardından, indirim geldi. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi?

        2

        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Benzin ve motorine indirim geldi. Buna göre; 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi.

        Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim, benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira15 kuruş olarak yansıdı.

        10 MART'TA AKARYAKITA ZAM YAPILMIŞTI

        Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta zam yapılmıştı.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 43 kuruşu, motorinde ise 58 kuruşu 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren pompaya yansıdı.

        3

        12 MART 2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        Avrupa Yakası

        Benzin: 60,39 TL

        Motorin: 64,16 TL

        LPG: 30,29 TL

        Anadolu Yakası

        Benzin: 60,23 TL

        Motorin: 64,00 TL

        LPG: 29,69 TL

        4

        11 MART 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 61,63 TL

        Motorin: 65,55 TL

        LPG: 30,09 TL

        5

        11 MART 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 61,35 TL

        Motorin: 65,27 TL

        LPG: 30,17 TL

