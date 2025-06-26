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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine indirim geldi - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine indirim geldi

        Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:00
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        Benzin ve motorine indirim geldi
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın '12 gün savaşı' olarak nitelediği İran-İsrail çatışmasının ardından 'ateşkes' ilan edilmesi petrol fiyatlarının yaklaşık 79 dolardan 67.9 dolara inmesine sebep oldu. Böylece petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere geri döndü.

        Petroldeki bu son düşüşün ardından bugün akaryakıt fiyatlarına da indirim geldi. Motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        Söz konusu indirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasından ortalama 49.06 TL, Ankara'da 49.89 TL, İzmir'de 50.24 TL, Bursa'da 49.87 TL, Antalya'da 51.03 TL ve Diyarbakır'da 51.26 TL'ye indi.

        Benzinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasından ortalama 48.88 TL, Ankara'da 49.55 TL, İzmir'de 49.88 TL, Bursa'da 49.68 TL, Antalya'da 50.70 TL ve Diyarbakır'da 50.87 TL'ye düştü.

        Bu son indirime rağmen akaryakıt fiyatları henüz çatışma öncesi seviyelerine dönmedi. Bugün itibarıyla 11 Haziran'a göre benzin fiyatı 1.96 lira, motorin ise 2.83 lira zamlanmış durumda.

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