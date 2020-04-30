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HaberlerEnerji
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Benzine 16 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır

son dakika
HABERTURK.COM / AA

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,33 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

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