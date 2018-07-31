EPGİS'ten yapılan açıklamada, "31 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde 14 kuruş/litre fiyat

artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması

durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

Fiyatlar sabitlendiğinden bu yana İstanbul'da benzinin litresi ortalama 6.26 liradan satılırken, motorin ise 5.69 lira.

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