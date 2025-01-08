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        Haberler Ekonomi Enerji Benzinin ardından motorine de zam: 8 Ocak 2025 motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzinin ardından motorine de zam geldi

        Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam sonrasında motorinin litre fiyatında da 98 kuruş artış yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:38
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        Motorine zam geldi
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        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, motorine zam olarak yansıdı.

        Motorinin litre fiyatına 98 kuruş artış yapıldı. Buna göre, Motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.77 TL, Ankara'da 46.43 TL, İzmir'de ise 46.82 TL'den satılıyor.

        Öte yandan dün benzin fiyatında ise 1,26 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.30 TL, Ankara'da 45.78 TL, İzmir'de 46.16 TL oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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