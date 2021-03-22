2021 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip, Miraç ve ardından Berat Kandili eda edilecek. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Berat Kandilinde inanışa göre günahların affı ve kulların temize çıkarılması için kıymetli bir gecedir. Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2021? gibi sorular ise merak konusu oldu. İşte 2021 Diyanet takvimi...

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ