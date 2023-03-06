Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen bu gecede eller semaya açılacak. Tövbe etmek için önemli bir fırsat olarak görülen Berat Kandili'nde çeşitli zikirler ve tesbihler çekilir. Allah'ın rahmeti ve mağfiretini kazanmak için bu mübarek kandil gününü ibadetle geçirmek isteyenler Berat Kandili çekilecek tesbihler ve zikirleri araştırıyor. İşte, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri...