Beren İlayda Değirmenci’nin yaşamla mücadelesi dünyaya geldiği gün başladı. Doğumdan sonra geçirdiği menenjit rahatsızlığı sonrası “hidrosefali epilepsi” tanısı konuldu. 3 yaşında olmasına rağmen 9 ciddi ameliyat geçirdi. Gününün büyük bir kısmını hastane ve özel eğitim merkezlerinde geçiren Beren’in yaşıtları gibi yürüyüp konuşabilmesi için daha çok özel eğitim ve fizik tedaviye ihtiyacı var. Aileye maaliyeti 50 bin lira.

Milliyet gazetesinin haberine göre, ailenin bu parayı karşılayamaması üzerine başvuduğu Ankara Valiliği, Beren bebeğe yardım toplanılması hesap açılmasına onay verdi. Bu hesaba yapılan bağışlarla 25 bin lira toplanırken geriye 25 bin lira kaldı.

SEANSI 100 LİRA

Parayı Beren’e fizik tedavi hizmeti veren merkez için kullandıklarını anlatan Beren bebeğin annesi Esra Değirmenci, “Kızım fizik tedaviler ve özel eğitimler sayesinde boynunu 3 saniye bile olsa sabit tutabiliyor. Parmaklarını oynatabiliyor. Ve inanıyorum ki kızım yürüyecek ve konuşacak. Tedavi için gereken paranın 25 binini topladık. Kalan 25 bin lira için de yardım bekliyoruz” dedi.

Fizik tedavide her seans için 100 lira ödediklerini ve şu an sadece günde 2 seans alabildiklerini söyleyen anne Değirmenci, “Hocamız, ders sürelerinin arttırıldığı takdirde kızımın yürüyebileceğini ve konuşabileceğini söyledi. Bunun maliyeti ise 50 bin lira. Eskiden bebek örüp satarak seans ücretlerini karşılamaya çalışıyordum. Ama şimdi zamanım yok. Beren gibi olup iyileşen çocuklar var. Onlar bizlere umut oldu. Fizik tedavi almadan önce boynunu sabit tutamıyor ve parmaklarını oynatamıyordu. Şimdi bunları az da olsa yapabiliyor. Bunun imkansız olduğunu söylerlerdi ama kızım başardı. Yardım eden herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Beren’in Fizyoterapist’i Mustafa Cemali, hidrosefali epilepsi hastalarında bire bir özel eğitimler yapıldığında daha hızlı ve olumlu sonuçlar aldığını kaydetti.

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