"GURUR DUYDUM"

Öte yandan Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda bir programda eşi Beren Saat'e övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Bunun üzerine Saat, konuyla ilgili "Gurur duydum bu cümleler ile. 'Zaman durdu benim için' demesi çok mutlu etti beni. Kendini yenileyen bir aşkımız var. Çok mutluyum ve şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.