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        Haberler Magazin Beren Saat, eşi Kenan Doğulu hakkında konuştu: Kendini yenileyen bir aşkımız var - Magazin haberleri

        Beren Saat: Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var

        Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda kendisi için övgü dolu sözlerde bulunan eşi Kenan Doğulu hakkında konuştu; "Gurur duydum bu cümleler ile. 'Zaman durdu benim için' demesi çok mutlu etti beni. Kendini yenileyen bir aşkımız var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:03
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava'da İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Saatler öncesinde konsere gelenler metrelerce kuyruk oluşturdular.

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        Kenan Doğulu, yeni şarkısını da ilk kez Harbiye Açıkhava konserinde seslendirdi.

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        Eşini yalnız bırakmayan Beren Saat de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saat, "Herkese iyi bayramlar, güzel geçti konserler ve bayram. Kenan'ın son 6 günde 4 konseri vardı" dedi.

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        "GURUR DUYDUM"

        Öte yandan Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda bir programda eşi Beren Saat'e övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Bunun üzerine Saat, konuyla ilgili "Gurur duydum bu cümleler ile. 'Zaman durdu benim için' demesi çok mutlu etti beni. Kendini yenileyen bir aşkımız var. Çok mutluyum ve şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        #beren saat
        #Kenan Doğulu
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