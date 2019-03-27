Beren Saat'ten 'boşanma' açıklaması

2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. İkili arasındaki son boşanma söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Kenan Doğulu cephesinden açıklama gelirken, uzun süredir sessizliğini koruyan Beren Saat de açıklama yaptı