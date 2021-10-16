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Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu 'Squid Game'in yankıları sürüyor. Güney Kore yapımı 'Squid Game', Netflix'in en çok izlenen dizisi olsa da çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

BERGÜZAR KOREL: DUYDUKLARIMA İNANAMIYORUM!

Konuyla ilgili bir tepki de üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Bergüzar Korel'den (39) geldi.

Ünlü oyuncu, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. 'Squid Game' izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim. Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz, cevabı çok net; 'Bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında..." ifadelerine yer verdi.

EBEVEYNLERE SESLENDİ

Ayrıca ebeveynlere seslenmeyi de ihmal etmeyen Korel, "Rica ediyorum; çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile '+18' ve 'İntihar' uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" diye konuştu.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Ali ve Han adında çocukları olan çift, kızları Leyla'yı kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

NETFLIX’İN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Öte yandan 'Squid Game', 111 milyon hane tarafından izlenerek, Netflix'in açık ara en çok izlenen dizisi olmayı başardı. 'Squid Game’e en yakın dizi ise 82 milyon hane ile Bridgerton... Buradaki sayıların kişi olmadığını hesap olarak sayıldığını belirtmekte fayda var.

4 kişinin kullandığı bir hesapta 4 kişinin izlemesini de 1 kişinin izlemesini de Netflix, tek bir hane olarak sayıyor. Yani aslında gerçek sayı çok daha fazla olabilir.

SQUID GAME KONUSU

Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan yeni dizi 'Squid Game', Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan 'Squid Game', gerilim-drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Dizide, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

"SQUID GAME" NE DEMEK?

"Squid" ve "game" kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları “Kalamar” ve “Oyun”dur. "Squid Game" dizisinin adı ise Türkçe'ye "Kalamar Oyunu" olarak çevrilmektedir.