Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı 'Ben ve Sen' yayında

Berkan Hamedi, 18 Kasım 1997 tarihinde doğdu. Müziğe ilk adımını şarkı yazarak atan sanatçı, eğitimini Okan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde tamamladı.
Aynı zamanda Türk Sanat Müziği korolarında aktif olarak yer aldı ve birçok sahnede konserler verdi. Müzik kariyerine paralel olarak oyunculuk alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Hamedi, çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve film projelerinde rol aldı.
Sahne deneyimi ve çok yönlü sanat anlayışıyla dikkat çeken sanatçı, farklı disiplinlerdeki üretimleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.