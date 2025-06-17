Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı 'Ben ve Sen' yayında

Berkan Hamedi’nin yeni şarkısı 'Ben ve Sen', güçlü müzikal kadrosuyla öne çıkıyor. Eserin söz ve müziği Yavuz Selim Gök'e ait. Aranje yine Yavuz Selim Gök tarafından yapılırken, prodüktör koltuğunda Emre Aktan oturuyor. Mix ve mastering işlemleri Buğra Kunt imzası taşıyor.

Parçada gitarları Emre Aktan çalarken, perküsyon Emirhan Uygun’a, ud ise Berke Akçay’a emanet. Projenin görsel dünyası ise Huzeyfe Yalçınkaya’nın objektifinden yansıtıldı.

"Ben ve Sen"in yapımcılığını Formuna Medya üstleniyor.