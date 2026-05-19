        Haberler Objektife Takılanlar Berkay: Umarım en çok Sinan'ın şarkısı dinlenir - Magazin haberleri

        Berkay: Umarım en çok Sinan'ın şarkısı dinlenir

        Kızıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay, Sinan Akçıl'ın milli takım için yaptığı yeni şarkı hakkında, "Umarım bu çalışma takıma pozitif yansır ve şarkıyı herkes hep bir ağızdan söyler. Önemli olan Dünya Kupası'ndaki başarı" dedi

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 22:49 Güncelleme:
        "Umarım en çok Sinan'ın şarkısı dinlenir"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Berkay, kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Şort ve terlikleriyle alışveriş turuna çıkan şarkıcı, "Bugün baba-kız günü" dedi.

        "ÖNEMLİ OLAN DÜNYA KUPASI'NDAKİ BAŞARI"

        Sinan Akçıl'ın milli takım için bestelediği şarkı hakkında da konuşan Berkay, "Üreten herkesi tebrik ediyorum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Umarım en çok Sinan'ın şarkısı dinlenir, zaten ilk dinleyenlerden biri de bendim. Umarım bu çalışma takıma pozitif yansır ve şarkıyı herkes hep bir ağızdan söyler. Önemli olan Dünya Kupası'ndaki başarı... Çok umutluyuz, harika bir kadromuz var. Allah ülkemize başarı nasip etsin" diye konuştu.

        Öte yandan; Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin, mart ayında 3'üncü kez anne ve baba olacaklarını duyurmuştu. 2017 yılında ilk kızları Arya’yı kucaklarına alan çift, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’yı kucağına aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Konuşması kesintiye uğratıldı
