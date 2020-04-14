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Oyuncu Berker Güven, 'Bana Göre TV' youtube kanalı üzerinden 'Hoş Bi Sohbet' adını taşıyan programla salı günü saat 21.30'da izleyenleriyle buluşacak. Programın ilk konuğu ise 'Zalim İstanbul' dizisindeki rol arkadaşları Sera Kutlubey, Ozan Dolunay ve Bahar Şahin ve olacak.

Salgın nedeniyle karantina günlerinde ünlü isimler sosyal medya platformlarından canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor. Bu akıma başarılı Güven de katılmaya hazırlanıyor.

Gökhan Çınar ve Bana Göre TV işbirliği ile geçekleşen programın telif gelirleri Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği’ne bağışlanırken; 17 Nisan Cuma günü saat 21.30'da yayınlanacak programın ikinci bölüm konuğu ise oyuncu Pınar Deniz olacak.

Berker Güven’le Hoş Bi Sohbet programın sonraki bölümlerine ise Kalben, Miray Daner, Gökhan Çınar, Gökhan Güneş gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok sürpriz sanatçı, yazar, ressam ve oyuncu da konuk olarak katılacak.

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