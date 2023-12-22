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        Haberler Magazin Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Onur Ödülü ünlü yönetmene verilecek

        Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Onur Ödülü ünlü yönetmene verilecek

        Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Altın Ayı Onur Ödülü", Para Avcısı, Zindan Adası, The Irishman ve Dolunay Katilleri gibi filmlerin yönetmeni olan Martin Scorsese'ye verilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:39
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        ALTIN AYI ONUR ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLACAK

        Bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek olan prestijli Uluslararası Berlin Film Festivali, 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, Berlinale'de 'Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.

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        Festival başkanları Carlı Chatrian ve Mariette Rissenbeek, dünyaca ünlü yönetmen için "eşi benzeri olmayan bir model" ifadelerini kullandı.

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        DOLUNAY KATİLLERİ EN GÜÇLÜ OSCAR ADAYLARINDAN

        Martin Scorsese'in bu yıl çıkan son filmi 'Dolunay Katilleri' Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi ünlü isimlerin yer aldığı ve Cannes Film Festivali'nde uzun süre ayakta alkışlanan yapımlardan birisi. Western suç dramı Oscar yarışının en güçlü adaylarından birisi olarak nitelendiriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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