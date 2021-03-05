Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen sinema dünyasının en prestijli festivallerinden, 71. Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Žbanić, Gianfranco Rosi ve Ildikó Enyedi gibi önemli isimlerin yer aldığı Uluslararası Yarışma jürisi 'Altın Ayı' ödülüne Radu Jude imzalı 'Bad Luck Banging or Loony Porn' filmini layık gördü.
Jüri Büyük Ödülü’nü Ryusuke Hamaguch'un 'Wheel of Fortune and Fantasy' adlı filminin olurken bu yıl ilk kez cinsiyet ayrımı yapılmadan verilen 'En İyi Oyuncu Ödülü', "I’m Your Man" filmindeki rolüyle Maren Eggert‘a gitti. En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü ise 'Forest–I See You Everywhere' filmindeki rolüyle Lilla Kizlinger‘e verildi.
Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, festivalin (Berlinale) Panorama bölümünde yarışan yeni filmi “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper) ise FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü!
71. Berlin Film Festivali Ödülleri
Altın Ayı: Radu Jude-Bad Luck Banging or Loony Porn
Jüri Büyük Ödülü: Ryusuke Hamaguchi–Wheel of Fortune and Fantasy
Jüri Ödülü: Maria Speth-Mr Bachmann and His Class
En İyi Yönetmen: Dénes Nagy–Natural Light
En İyi Oyuncu: Maren Eggert–I’m Your Man
En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger–Forest–I See You Everywhere
En İyi Senaryo: Hong Sang-soo-Introduction
FIPRESCI Ödülü: Ferit Karahan-Okul Tıraşı
Üstün Sanatsal Katkı Ödülü: Yibrán Asuad-A Cop Movie
Encounters Seçkisin–En İyi Film: Alice Diop-We
Encounters Seçkisi–Jüri Özel Ödülü: Lê Bảo-Taste
Encounters Seçkisi–En İyi Yönetmen: Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher-The Girl and the Spider & Denis Côté-Social Hygiene
Encounters Seçkisi–Özel Mansiyon: Fern Silva-Rock Bottom Riser
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