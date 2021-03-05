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Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülünün sahibi Radu Jude imzalı 'Bad Luck Banging or Loony Porn' oldu. Ferit Karahan‘ın 'Okul Tıraşı' ise festivalin Panorama bölümünde FIPRESCI Ödülü'nü kazandı.

Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen sinema dünyasının en prestijli festivallerinden, 71. Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Žbanić, Gianfranco Rosi ve Ildikó Enyedi gibi önemli isimlerin yer aldığı Uluslararası Yarışma jürisi 'Altın Ayı' ödülüne Radu Jude imzalı 'Bad Luck Banging or Loony Porn' filmini layık gördü.

Bad Luck Banging or Loony Porn
Bad Luck Banging or Loony Porn

Jüri Büyük Ödülü’nü Ryusuke Hamaguch'un 'Wheel of Fortune and Fantasy' adlı filminin olurken bu yıl ilk kez cinsiyet ayrımı yapılmadan verilen 'En İyi Oyuncu Ödülü', "I’m Your Man" filmindeki rolüyle Maren Eggert‘a gitti. En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü ise 'Forest–I See You Everywhere' filmindeki rolüyle Lilla Kizlinger‘e verildi.

Okul Tıraşı
Okul Tıraşı

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, festivalin (Berlinale) Panorama bölümünde yarışan yeni filmi “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper) ise FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü!

71. Berlin Film Festivali Ödülleri

Altın Ayı: Radu Jude-Bad Luck Banging or Loony Porn

Jüri Büyük Ödülü: Ryusuke Hamaguchi–Wheel of Fortune and Fantasy

Jüri Ödülü: Maria Speth-Mr Bachmann and His Class

En İyi Yönetmen: Dénes Nagy–Natural Light

En İyi Oyuncu: Maren Eggert–I’m Your Man

En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger–Forest–I See You Everywhere

En İyi Senaryo: Hong Sang-soo-Introduction

FIPRESCI Ödülü: Ferit Karahan-Okul Tıraşı

Üstün Sanatsal Katkı Ödülü: Yibrán Asuad-A Cop Movie

Encounters Seçkisin–En İyi Film: Alice Diop-We

Encounters Seçkisi–Jüri Özel Ödülü: Lê Bảo-Taste

Encounters Seçkisi–En İyi Yönetmen: Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher-The Girl and the Spider & Denis Côté-Social Hygiene

Encounters Seçkisi–Özel Mansiyon: Fern Silva-Rock Bottom Riser

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