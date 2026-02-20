Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Bernstein ve Karajan 'Devlerin Savaşı' ile karşı karşıya!

        Bernstein ve Karajan 'Devlerin Savaşı' ile karşı karşıya

        Klasik müziğin önde gelen isimleri Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın rekabetini konu alan 'Devlerin Savaşı' oyunu Zorlu PSM'de prömiyer yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bernstein ve Karajan 'Devlerin Savaşı' ile karşı karşıya
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Klasik müziğin önde gelen isimleri Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın rekabetini konu alan 'Devlerin Savaşı' oyununun prömiyeri, yazar Peter Danish'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, ödüllü Amerikalı yazar, yönetmen ve besteci Danish'in kaleme aldığı oyun, 6 ve 7 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun performans sergileyeceği yapım, Bernstein ve Karajan arasındaki yarım asırlık rekabeti tiyatro sahnesine taşıyor.

        Prömiyerin ardından Peter Danish, Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve oyunun yönetmeni Nihal Usanmaz'ın katılımıyla bir söyleşi de düzenlenecek.

        Oyunun biletleri, Biletinial'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 19 Şubat 2026 (Terörsüz Türkiye Raporu Tamamlandı)

        Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı. Dervişoğlu'ndan süreç eleştirisi. Müslümanlar teravih namazında buluştu. Gazze'de buruk ramazan. Gazze Barış Kurulu bugün toplanıyor. Küba çöküşün eşiğinde. Ramazan boyunca tatlıya zam yok. NATO: Türkiye sarsılmaz bir müttefik. Cenevre'de Ukrayna müzakereleri. Cem...
        #Devlerin Savaşı
        #Leonard Bernstein
        #Herbert von Karajan
        #okan bayülgen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!