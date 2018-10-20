Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon en çok sakatlıklardan çekti… Sabah'ın haberine göre; son olarak Adem Ljajic ile Vagner Love'ın ağrıları nedeniyle idmanı yarıda bıraktığı siyah-beyazlılarda, hazırlık kampı ve ligde geride kalan 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.

REVİRE DÖNEN KARTAL'IN SAKATLIK KARNESİ:

LJAJİC: Kasık sakatlığı nedeniyle tedaviye alındı. Bir süre sonra çıktığı hazırlık maçında sakatlığı nüksetti.

ADRIANO: Üç kez sakatlandı, 6 maç kaçırdı.

VİDA: Portekiz-Hırvatistan maçının ilk yarısında sakatlanan oyuncu, sedye ile kenara alındı. Sakatlığının ne olduğu açıklanmadı.

GÖKHAN GÖNÜL: Omuz yaralanması nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.1 maçı bu nedenle kaçırdı.

TOLGA: Geride kalan haftalarda iki kez sakatlık yaşadı. 25 gün idmana çıkmadı. 6 karşılaşmada kadroda yer almadı.

CANER: Uyluk yırtığı nedeniyle 9 gün tedavi uygulandı. 1 maçta görev yapamadı.

OĞUZHAN: Hazırlık kampında sakatlandı, 4 gün idmana çıkamadı.

NEGREDO: Konya maçında el parmağından sakatlandı ve tedavi edildi.

BABEL: Ağrıları yüzünden 3 gün dinlendirildi. Bu süreçte 1 maçta kadroya alınmadı.

LENS: Kas ağrıları nedeniyle 12 gün idmana katılamadı. Bu süreçte 4 maç kaçırdı.

GÖKHAN TÖRE: Üç kez ağrıları olduğu için, bir kez de grip olması yüzünden maç kadrosuna alınmadı. Bu yüzden 4 maç kaçırdı.

ATİBA: Fiziksel olarak eksiklerini gidermesi 43 gün sürdü ve 9 maçta görev yapamadı.

UTKU: Kas ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

LOVE: Hazırlık maçında ağrı hissedince, tedbir amaçlı kenara alındı.

ALPAY: 24 Eyül'de ön çapraz bağları koptu. Mayıs ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

MERTCAN: 8 Eylül'de sol diz ön çapraz bağları koptu. En erken Mart ayında sahaya adım atabilecek.

LJAJİC BİR HAFTA SONRA SAHADA

Beşiktaş'ta dizinde esneme olan Adriano'nun 2-3 gün; Ljajic'in ise 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

4 KEZ SAKATLANDI

Sakatlığı bulunan Adem Ljajic, eski takımı Torino'da iki sezonda 4 kez sakatlanmış, 13 maç kaçırmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ