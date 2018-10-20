Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon en çok sakatlıklardan çekti… Sabah'ın haberine göre; son olarak Adem Ljajic ile Vagner Love'ın ağrıları nedeniyle idmanı yarıda bıraktığı siyah-beyazlılarda, hazırlık kampı ve ligde geride kalan 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.
REVİRE DÖNEN KARTAL'IN SAKATLIK KARNESİ:
LJAJİC: Kasık sakatlığı nedeniyle tedaviye alındı. Bir süre sonra çıktığı hazırlık maçında sakatlığı nüksetti.
ADRIANO: Üç kez sakatlandı, 6 maç kaçırdı.
VİDA: Portekiz-Hırvatistan maçının ilk yarısında sakatlanan oyuncu, sedye ile kenara alındı. Sakatlığının ne olduğu açıklanmadı.
GÖKHAN GÖNÜL: Omuz yaralanması nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.1 maçı bu nedenle kaçırdı.
TOLGA: Geride kalan haftalarda iki kez sakatlık yaşadı. 25 gün idmana çıkmadı. 6 karşılaşmada kadroda yer almadı.
CANER: Uyluk yırtığı nedeniyle 9 gün tedavi uygulandı. 1 maçta görev yapamadı.
OĞUZHAN: Hazırlık kampında sakatlandı, 4 gün idmana çıkamadı.
NEGREDO: Konya maçında el parmağından sakatlandı ve tedavi edildi.
BABEL: Ağrıları yüzünden 3 gün dinlendirildi. Bu süreçte 1 maçta kadroya alınmadı.
LENS: Kas ağrıları nedeniyle 12 gün idmana katılamadı. Bu süreçte 4 maç kaçırdı.
GÖKHAN TÖRE: Üç kez ağrıları olduğu için, bir kez de grip olması yüzünden maç kadrosuna alınmadı. Bu yüzden 4 maç kaçırdı.
ATİBA: Fiziksel olarak eksiklerini gidermesi 43 gün sürdü ve 9 maçta görev yapamadı.
UTKU: Kas ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
LOVE: Hazırlık maçında ağrı hissedince, tedbir amaçlı kenara alındı.
ALPAY: 24 Eyül'de ön çapraz bağları koptu. Mayıs ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
MERTCAN: 8 Eylül'de sol diz ön çapraz bağları koptu. En erken Mart ayında sahaya adım atabilecek.
LJAJİC BİR HAFTA SONRA SAHADA
Beşiktaş'ta dizinde esneme olan Adriano'nun 2-3 gün; Ljajic'in ise 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
4 KEZ SAKATLANDI
Sakatlığı bulunan Adem Ljajic, eski takımı Torino'da iki sezonda 4 kez sakatlanmış, 13 maç kaçırmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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