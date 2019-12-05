Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 595 gün sonra sahne alıyor, 5. tur ilk maçında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Ligde Galatasaray galibiyetiyle bir seri yakalayan Beşiktaş, oynadığı son 5 maçı da kazandı.

BEŞİKTAŞ: 1 - 24 ERZİNCANSPOR: 0 (25' Boyd)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.45

HAKEM: Bahattin Şimşek

STAT: Vodafone Park

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

YEDEKLER: Ersin, Vida, Rıdvan, Kerem, Gökhan, Cnaer, Orkan, N'Koudou, Ljajic, Erdem

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Süleyman, Yunus Emre, Hüseyin, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin, Muhammen Kerem

YEDEKLER: Ersel, Berke, Emre, Mümin, Tuncay, Burak, Osman

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Sarıgül

KARA KARTAL FORMDA!

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, bu mücadele öncesindeki formuyla dikkat çekiyor. Başkanlığa Ahmet Nur Çebi'nin gelmesiyle birlikte kara bulutların dağıldığı camiada Galatasaray derbisiyle başlayan galibiyet serisi, Kayserispor mücadelesiyle tam 5 maça çıktı. Siyah-beyazlılar oynadığı son 5 lig maçında 15 puan topladı.

Bu mücadelelerde 9 gol atan Kara Kartal üç karşılaşmada kalesini gole kaparken sadece 2 gol yedi.

595 GÜN SONRA!

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında bugün 3 karşılaşma tamamlandı. 13.00'teki mücadelede Kırklarelispor, Gazişehir FK'yı 2-1 mağlup ederken 14.30'da başlayan maçta Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2'lik skorla yendi.

16.30'da oynanan mücadelede Altınordu, Denizlispor'a evinde 5-3'lük skorla kaybederken 18.30'da ise Çaykur Rizespor ile Samsunspor mücadelesi başladı.

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